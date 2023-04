«Ich hätte keine Quotenfrau sein wollen»

Mit der Wahl zur ersten Frau im Bundesrat machte Elisabeth Kopp 1984 den Weg frei für mehr Weiblichkeit in der Schweizer Regierung. Doch als einzige Frau war es beileibe nicht immer einfach, wie sie der Schweizer Illustrierten im Jahr 2019 bei einem Besuch bei ihr Zuhause in Zumikon ZH verriet. Die Themen ihrer Kollegen im Bundesrat, die in den Pausen am liebsten über Fussball diskutierten, waren ihr fremd. «Beim Thema Eiskunstlauf hätte ich wenigstens mitreden können … Ich fühlte mich ausgeschlossen und war froh, wenn die Pausen rum waren.»