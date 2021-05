«Es ist unglaublich was rund um den Eurovison Song Contest passiert. Es ist der grösste Musik-Anlass der Welt, nach den Fussball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kommt er wohl auf Platz 3. Es ist immer wieder überwältigend zu sehen, wie viele Leute sich dafür an einem Ort einfinden und es möglich machen. Meist sind 40 Länder am Start, aber Fans aus der ganzen Welt – von Australien, Kanada bis Japan – reisen an. Das absolut Schönste ist, dass es friedlich abläuft – und zwar kultur-, sprach- und völkerübergreifend. So sieht es auch der ESC-Gedanke vor. Toleranz ist das oberste Gebot, jeder darf sich so präsentieren, wie er will – und das in einer Welt, die nicht immer so friedlich unterwegs ist. Der ESC ist ein schönes Miteinander und die Musik die Verbindung.»