«Die Fans von früher sind heute meine Gegner»

Einmal holt er sich den Titel

Trotzdem: Mattli hat sich nie abhängen lassen, hat seine Leistung den gesteigerten Anforderungen angepasst. Seit 2018 kommt er in der deutschen Version stets in den Final. In Österreich gelingt ihm sogar einmal der Sieg, 2022 wird er zum «Ninja Warrior Austria» gekürt. «Der Sieg kam nicht von ungefähr», erzählt Joel Mattli und wirkt zum ersten Mal nachdenklich. «Ein Jahr vor diesem Sieg starb mein Vater an Krebs. Er hat mich immer unterstützt, ich habe unzählige Videos mit ihm analysiert, er hat stets an mich geglaubt.» Er sei seit seiner Kindheit in einem Zwiespalt gewesen, habe sich nicht getraut, voll auf eine Karte zu setzen. «Ich wollte in St. Gallen studieren und trotzdem Profisportler sein.»