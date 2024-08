Es herrscht also bereits eine angespannte Situation zwischen Zeitung und Management, bevor das Interview überhaupt stattfinden kann. Nemo erscheint zum Gespräch und beginnt, die erst unverfänglichen Fragen der Journalistin zu beantworten, die sich hauptsächlich darum drehen, dass der Eurovision Song Contest kommendes Jahr nicht in Nemos Heimatstadt Biel stattfindet, oder warum es über einen Monat dauerte, bis sich Nemo nach dem Sieg in Malmö Zeit für einen Empfang in Biel nahm.