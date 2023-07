Die Frau mit der Koffer-Lunge

Die weniger gute Nachricht: Die meisten Menschen leben an Orten, wo sie zu viel Feinstaub einatmen. Die Grenzwerte der WHO legen fest, welche Masse an Feinstaub pro Kubikmeter Luft nicht überschritten werden darf. «Das macht bei den ganz kleinen, ultrafeinen Partikeln mit Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometern aber nicht viel Sinn», sagt Marianne Geiser. «Sie haben keine grosse Masse, kommen aber in sehr grosser Anzahl vor und sind gefährlich.» Der Feinstaub-Grenzwert, so Geiser, sollte sich besser auf die Anzahl Partikel statt auf die Masse beziehen.