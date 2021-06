Die Frauen müssen länger arbeiten: Der meistgehörte Satz zur diskutierten AHV-Reform lässt mich als Befürworterin der Angleichung des Rentenalters etwas ratlos zurück. Denn «die Frauen» als homogene Gruppe gibt es nicht. Für Anna ist das «länger arbeiten müssen» ohne Bedeutung, weil sie ihre kranken Eltern pflegt und im Alter so oder so auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist. Berta hat einen interessanten Job, in ihrer Pensionskasse gilt längst Rentenalter 65. Für Carla schliesslich, nicht erwerbstätige Frau eines gut verdienenden Mannes und ohne Betreuungspflichten, ist die AHV unbedeutend.