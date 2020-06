Hausbesuch beim Rosenkavalier Patric Haziri zeigt sein Luxus-Reich

Wer seine 4,5-Zimmerwohnung in Dietikon ZH, betritt, taucht ein in eine Welt aus Vanille-und Roiboos-Duft, riesiger Sofa-Landschaft, einem nur mit Wasserflaschen gefüllten Kühlschrank und steriler Sauberkeit. Sind wir hier wirklich in einer Junggesellenbude oder hat uns Patric Haziri in eine eigens angemietete Designer-Luxussuite eingeladen?