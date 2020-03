Die Zeichen standen von Anfang an schlecht. Zwischen Patric Haziri, 29, und seiner Staffelsiegerin Grace, 27, wollte es einfach nicht so recht funken. Schon kurz nach dem «Der Bachelor»-Finale im vergangen Dezember liessen der Zürcher und die Schweizerin mit philippinischen Wurzeln verlauten, dass sie kein Paar sind. Damals hiess es noch, dass das letzte Wort vielleicht doch noch nicht gesprochen sei und die beiden schauen wollten, ob und was sich abseits der TV-Kameras noch entwickeln könnte.