«Wir hatten nicht mal Sex!»

Herbe Enttäuschung für Bachelor Patric Haziri, 29, und seine Auserwählte Grace, 27. Waren die Gefühle der beiden an der letzten Nacht der Rosen in Thailand noch in Rosa und Hellblau getüncht, ist jetzt alles aus. In der Zusatzfolge von «Der Bachelor» liessen der Immobilienmakler und die Restaurationsfachfrau gestern Dienstag um 20.15 Uhr auf 3+ die Liebesbombe platzen: «Wir sind kein Paar», gaben die beiden unisono bekannt.