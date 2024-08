Caroline Rasser (53), Direktorin Theater Fauteuil, Schauspielerin und Kabarettistin

«Die drey scheenschte Dääg im Joggeli! Was für eine grosse Freude und schöne Herausforderung. Emotionalität im Kollektiv ersetzt am Rheinknie seit jeher See und Berge. In Kunst, Kultur und Sport. Und zu St. Jakob sowieso. Musik und Kostüme sind uns durch andere Stammesbräuche nah an der Seele. Wir leben den grenzüberschreitenden Zusammenhalt im Alltag, in der Kultur und in der Sprache. Und feiern können wir auch! In diesem Sinne: «Olé, olé, ESC!»