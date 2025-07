Die Fussball-Nati der Frauen macht die Schweiz stolz

Die Schertenleibs aus Zürich, das ist quasi ein Familienunternehmen, das die Spiele von Sydney – wenn immer möglich – im Stadion verfolgt. So ist es selbstverständlich, dass die Eltern sowie die Schwestern Josephine und Lillian am Sonntagabend im Wankdorf sind, als die Schweizerinnen gegen Island 2:0 gewinnen: «Das liessen wir uns nicht nehmen», sagt Vater Tom Schertenleib, der früher in den USA College-Soccer gespielt hatte. Dass seine Tochter plötzlich mit grossen Erwartungen konfrontiert wird, sieht er gelassen: «Im Fussballbusiness wird immer etwas übertrieben – im Guten wie im Schlechten.» Dass Sydney selbst in dieser aufgeheizten Atmosphäre cool bleibt, erklärt er mit ihrem Charakter: «Sie ist sehr bodenständig – und weiss, was sie kann.» Mit dem Transfer zum FC Barcelona habe sie schon eine Erfahrung gemacht, die ihr in schwierigen Momenten weiterhelfen kann: «Sydney hat einen sehr starken Willen, wenn es darum geht, sich durchzusetzen – auch als sie in Barcelona neue Freundinnen finden musste und vielleicht auch etwas Heimweh verspürte, ging sie immer ihren Weg.»