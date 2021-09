Die Geheimnisse des Entlebuchs

Schliesslich muss Franz Studer analog nachhelfen und das säumige Tier mit einer rasselnden Kelle in den Stall scheuchen. «Das kann die Software nicht!», lacht er. «Aber sie erleichtert uns die Arbeit. Ohne dieses System müssten wir den ganzen Tag lang Türchen öffnen und schliessen.» Die Sauen haben auch was davon: mehr Auslauf pro Tag und mehr Abwechslung, da sie häufiger von einem Bereich des Stalls in einen anderen wandern. Und die beiden Schweinehalter können ihre «Wiesenschweine» entsprechend vermarkten.