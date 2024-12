Drei Jahre nach Fertigstellung des Hauses zerbricht die Beziehung von Badovici und Gray. Sie sucht Rückzug und Ruhe – er will feiern und Besucher aus der ganzen Welt im Haus am Meer empfangen. Einer seiner berühmten Gäste ist der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier. «Dieses Haus ist ein Meisterwerk», gesteht der Meister der Moderne, «ich kann nicht aufhören, daran zu denken.» Was als Bewunderung beginnt, entwickelt sich zur Obsession. Wenn er das Haus schon nicht selber entwickelt hat, will er es symbolisch in Besitz nehmen.



1938 und 1939 malt Le Corbusier – häufig nackt – grelle Wandbilder auf die makellosen weissen Wände. Gray, die inzwischen im eigens gebauten Haus «Tempe à Pailla» im gut zehn Kilometer entfernten französischen Bergdorf Castellar lebt, gab nie ihr Einverständnis dazu. «Die Bilder sind ein Akt der Vergewaltigung», sagt sie später. Niemals mehr wird sie einen Fuss in das in ihren Augen entweihte Haus setzen. Doch Le Corbusier ist von seiner Mission überzeugt. «Ich bringe Leben in diese sterile Perfektion», prahlt er. Doch damit nicht genug: Er baut sich nebenan selber eine kleine Hütte, von der aus er das Haus stundenlang beobachtet. Bis zu seinem Tod 1965 – er hat beim Schwimmen in Sichtweite von «E.1027» einen Herzinfarkt.