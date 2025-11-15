Die Geschichte der Felco-Gartenscheren

Sehr tragisch: An ihrem 17. Geburtstag verstarb er mit 86 Jahren. «In jenem Jahr habe ich einen Sommer lang in der Montage bei Felco gearbeitet.» Sie habe nie Druck verspürt, in die Firma einsteigen zu müssen. «Als mein Mann und ich nach all den Auslandsjahren erfuhren, dass meine Cousinen ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen wollten, konnten wir 2021 unsere Entscheidung frei treffen.» Sie hatten sich das Ziel gesetzt, die Mehrheit der Familiengruppe zu übernehmen, die gesamten Ersparnisse aus den Auslandsjahren in die Felco zu stecken und mit den drei Kindern in die Schweiz zu kommen. «Die Felco soll ein Familienunternehmen bleiben, das unermüdlich reinvestiert, um das wertvolle Know-how in der Schweiz zu bewahren.»