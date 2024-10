Lilo Pulver wird 95

In Deutschland schon bekannt, wurde sie 1954 und 1955 als Vreneli in den «Uli»-Filmen von Franz Schnyder (1910–1993) auch in der Schweiz zum Publikumsliebling. Zwei ihrer allergrössten Hits folgten sogleich: «Ich denke oft an Piroschka» 1955 und «Die Zürcher Verlobung» 1957. Bei den Dreharbeiten von «Gustav Adolfs Page» lernte sie 1960 ihren späteren Ehemann Helmut Schmid (1925–1992) kennen.