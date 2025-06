«Die Globus-Frau verfolgt mich im Schlaf.» Sie erlebe seit da jede Nacht, wie eine korpulente Frau mit Brille sie in die Ecke einer Toilette drängt. «Und ich habe Herzrasen, was mir und meinen Eltern Angst macht. Schon mein geliebter Mann Walter starb an Herzversagen. Ich bin sehr sensibel, steck das nicht einfach so weg.» Was sie verspüre, sei für sie nachvollziehbar. «Erst war der Schock, dann kam all das Adrenalin, nun bin ich nur noch erschöpft.»