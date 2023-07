Die grosse Liebesoper

Was es für die Ehe braucht, wissen die zwei nach all den Jahren genau. «Zusammen alt zu werden, ist eine Herausforderung. Die Schwerkraft ebenso – das schafft man nur mit Humor», sagt Vock. Sie seien stets an sich als Paar interessiert geblieben und einander niemals gleichgültig. «So unterschiedlich wir sind – wir haben uns gefunden. Eine solche Liebe kriegt man nicht an der Stange», sagt Spiess. Sein Mann fügt an: «Was für ein Geschenk das ist, wird mir heute so richtig bewusst.»