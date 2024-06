Ihre Freizeit verbringt Franziska Ryser am liebsten draussen in der Natur – beim Wandern in den Bergen oder im Garten ihrer Mutter. Oft aber auch an den Drei Weieren. Das Naherholungsgebiet der Stadt St. Gallen mit Naturbädern und historischen Jugendstil-Holzbauten ist für die Nationalrätin ein nahe gelegener Kraftort. Hier kann sie abschalten und auftanken: Die 32-jährige ETH-Doktorandin wurde bei den letzten Wahlen trotz der Schlappe ihrer Partei mit einem Glanzresultat wieder in den Nationalrat gewählt. Die Vizepräsidentin der PUK, die das CS-Debakel untersucht, ist zudem seit 2015 Verwaltungsratspräsidentin der von ihrem Grossvater gegründeten Familienunternehmung Ryser Optik in St. Gallen. Und seit fünf Monaten Mutter eines Sohnes.