Die Performance von Nemo löste aber nicht nur in unserer ESC-Hoffnung grosse Gefühle aus. Vor Ort waren die Fans schon begeistert. «Hühnerhaut pur, ich hatte Tränen in den Augen», sagt etwa eine Besucherin. Und auch Remo Forrer (22), Nemos Vorgänger von letztem Jahr beim ESC in Liverpool ist restlos zufrieden. «Ich habe nichts an dem Auftritt auszusetzen. Es war eine Top-Show. Für mich ist es nach wie vor Nummer eins», so der Toggenburger.