Die Hännis geniessen ihr Wochenende im Schnee

Was Luca Hänni besonders am Herz zu liegen scheint, ist die Skiausbildung seines Töchterchens. Bereits Mitte November stellte er das Mädchen, dessen Name nicht bekannt ist, im Skianzug mitsamt ihren ersten Skiern auf den grünen Rasen. Das Bild postete er auf Instagram und schrieb dazu: «Also wir sind bereit für die Piste.» Das Einzige, was damals noch fehlte, war die Piste selbst. Doch dieses Problem ging Luca Hänni mit dem ersten Schnee an: «Übungspiste ist präpariert», notierte er am Freitag zu einem Foto. Darauf zu sehen ein Gartensitzplatz und dahinter eine etwa ein Meter breite Schneespur im Rasen.