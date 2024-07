Parmelin weist auf eine Villa in den Weinbergen. Sie war das Refugium des 2004 verstorbenen Peter Ustinov. Der berühmte Schauspieler hatte in Bursins einst die Rede zum 1. August gehalten. «Er kam in Sandalen und roten Socken mit weissem Kreuz», erinnert sich der Bürgermeister. In Bursins weiss man sich auch zu amüsieren.