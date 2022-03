«Ich bin leicht eingerostet»

... über den Stand der Umzugs- und Hochzeitsvorbereitungen

«Wir wissen noch nicht, wann das Haus genau fertig wird und lassen uns auch nicht stressen», sagt Luca über den Stand des Umzugs in die Schweiz. Vergangenen Herbst hatten die beiden nach längerer Suche ihr Traumhaus am Thunersee im Berner Oberland gefunden. Ob Luca denn auch selbst beim Umbau anpacken will, interessiert im Talk. «Mal schauen, ob ich noch was kann, aber ich werde bestimmt oft vor Ort sein. Wenn sich was ergibt, dann helfe ich sicher mit. Und den Garten will ich sicher mitgestalten.» Und wie läuft es denn mit der Hochzeitsplanung, lieber Luca? «Wir haben erst einfach mal die Gästeliste aufgesetzt, sonst müssen wir uns da noch rantasten. Es gibt auch noch keinen konkreten Zeitplan. Wir sind grad beide voll eingespannt, ich mit der Tour und Christina ist am tanzen. Alles zu organisieren ist zwar ein schöner Prozess, braucht jedoch sehr viel Zeit. Aber das kommt schon gut.» Und was wünscht er sich ganz allgemein für die Zukunft? «Einfach, dass wir gesund bleiben, die Freude an dem behalten, was wir machen und dass wir eine coole und glückliche Familie werden.»