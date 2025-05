Die Highlights vom ersten ESC-Halbfinale

2. Technikpanne bei Zoë Më

Ist das bitter! Ausgerechnet beim Auftritt der Schweizer ESC-Kandidatin Zoë Më (24) kommt es zu einer Panne. Bei der Online-Übertragung beginnt das Bild zu wackeln, friert ein und fällt schliesslich ganz aus. «Da ist ein Teil der Inszenierung in die Hose gegangen. Die Schweizer wollten den Gegenentwurf machen zu allem, was wir sonst sehen, heute Abend: nur eine Kamera ohne Schnitt. Und die ist dann mittendrin ausgefallen», erklärt ESC-Kommentator Thorsten Schorn (49). Immerhin: Der Auftritt von Zoë Më diente nur zur Unterhaltung. Durch den letztjährigen Sieg von Nemo ist die Schweiz bereits fix für das grosse Finale am Samstag qualifiziert.