Andächtig steigt sie Treppen hoch, streift durch knarrende Flure, schaut in verwinkelte Zimmer und guckt in wellige Spiegel, um den Sitz ihrer schwarzen Samthaube zu überprüfen. «Es ist doch kein Zufall, dass in den letzten Jahren grad auch wir Jungen wieder Gwunder am Traditionellen gefunden haben. Warum sonst boomt der Schwingsport so, besuchen viele eine Stubete, trinken lokales Bier oder lernen Schwyzerörgeli spielen?» Noemi stöbert und gwundert weiter. Überall im Haus Hölzer mit Alterspatina, viel Porzellan, poliertes Kupfer und gerahmte Ölgemälde. Allerlei Sorten Öfen, Möbel, Geschirr, Deko, bullige Küchen und vornehme Bäder, beleuchtet von Lüstern, Laternen und Lampen. Und an der Esstafel im Bankettsääli stehen die gleichen Sessel wie in den Palastszenen der Queen-Elizabeth-Netflix-Serie «The Crown».