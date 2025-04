«Die Jodler haben mein Herz berührt»

Drei Tage verbringen der Musiker und die Jodlerformation in Deutschlands Hauptstadt. Grund: ein Auftritt in der «Beatrice Egli Show», die am 19. April im SRF und bei ARD ausgestrahlt wird. Die Generalprobe tags zuvor dauerte bis zehn Uhr abends. «Unglaublich, was für ein Aufwand hinter einer solchen Show steckt», staunen die Jodler. Auch Dirigent Franz-Markus Stadelmann (61) ist beeindruckt. «Es ist toll, so viele berühmte Persönlichkeiten aus der Musikbranche zu treffen», sagt er stolz übers ergatterte Selfie mit ESC-Star Conchita Wurst (36).