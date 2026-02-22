«Die Kantone haben vor allem Angst vor der Mehrarbeit»

Gibt es da grad so ein Thema?

Ich wäre sehr froh, die Schweiz würde rasch darauf verzichten, sich am sogenannten Friedensrat zu beteiligen, der sich als Alternative zur Uno unter Leitung von Donald Trump darstellt. Auch für den sogenannten Wiederaufbau von Gaza traue ich den Zielen dieses Gremiums in keiner Weise. Ich habe im Internet Pläne gefunden, die den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht entsprechen können: Neben der Riviera, die Donald Trump vorschwebt, ging es um drei Städte mit je 25 000 Bewohnenden, die «autonom» funktionieren, aber von Grenzen mit Personenkontrollen umgeben wären. Man muss sich das mal vorstellen, das sind Gefängnisse unter freiem Himmel. Und es hätte Platz für 75 000 Menschen, obwohl zwei Millionen im Gazastreifen respektive jetzt noch in der Hälfte der Fläche leben. Was soll mit ihnen geschehen? Und die bewaffnete Gewalt auf beiden Seiten bedroht die Sicherheit beider Bevölkerungen. Denjenigen, die solche Vorschläge machen, sollten wir zutrauen, Frieden zu schaffen?