Die Lebensgeschichte der 100-jährigen Margrit Vögtlin

«Schön wars bei Ihnen! Doch bald gibts Znacht», sagt «s Vögeli» und wirft Roberto Quaglia zum Abschied eine Kusshand zu. Im Altersheim setzt sie sich im Speisesaal an ihren Tisch, isst wie jeden Abend nur eine halbe Portion. Um 19 Uhr das tägliche Telefonat mit ihrer Nichte Beatrice in Wallisellen ZH. «Damit sie weiss, dass ich noch schnuufe.» Dann misst sich Margrit Vögtlin den Blutdruck. «Ich will doch keinen Hirnschlag!» Dann die «Tagesschau» – ausser «Happy Day» die einzige TV-Sendung, die sie schaut. «In letzter Zeit denke ich manchmal, wie schlecht die Welt geworden ist. Ich fühle mich vögeliwohl.» Hier lebe sie wie in einem Fünfsternehotel. «Das ist so schön!» Ab und zu zwicke es irgendwo. «Dann bleibe ich im Zimmer. Gejammert hab ich noch nie.» Angst vor dem Tod? «Nein! Auch wenn er in fünf Minuten kommt, ich bin parat. Bis dann kann ich mein Leben hoffentlich geniessen.»