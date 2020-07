In welchen Momenten haben Sie sich gewünscht, zurück am Bildschirm zu sein?

Bisher habe ich keinen solchen Moment gehabt. Ich habe nie moderiert, um per se am Bildschirm zu sein. Ich liebe Fernsehen als Medium, die Stimmung im Studio vor der Kamera und hinter den Kulissen, die vielen unterschiedlichen Menschen, die man trifft. Es ist ein toller Job. Man möchte sich aber doch auch weiterentwickeln, und nach elf Jahren «1 gegen 100» sah ich da keine grossen Möglichkeiten mehr. Also muss man ehrlich zu sich sein und dem Herzen folgen, wenn man den Ruf nach Veränderung spürt. Sei es da, wo man sich gebettet hat, noch so bequem und eingespielt.