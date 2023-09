Bei Übernahmen von neuen Firmen besteht auch immer ein Risiko, wie das Beispiel Moneypark zeigt. Was hat nicht funktioniert?

MoneyPark hat uns in dreifacher Hinsicht weitergebracht: Wir wurden der führende Hypothekenbroker in der Schweiz, gewannen neue Fähigkeiten in der technologiebasierten Beratung und neue Kundenzugänge. Die Entwicklung von jungen Firmen verläuft nicht immer gleichmässig und so haben wir bei der Entwicklung von MoneyPark vom Start-up zum KMU viel gelernt. Wir sind aber überzeugt, dass wir mit der jüngst kommunizierten Teilintegration des MoneyPark Vertriebs in unser Vertriebsnetz einen nächsten wichtigen Schritt machen, der grosse Chancen für die Kunden, die Partner von MoneyPark und auch Helvetia bietet.