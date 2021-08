In diesem nimmt ihr Hund Theo seit zehn Jahren einen wichtigen Platz ein. Über ihn sagt Francine: «Mein Hund ist auch ein Familienmitglied, er ist ein wichtiger Partner, er ist mein Fitnesstrainer und einer meiner besten Freunde.» Er nehme sie so, wie sie ist und sie lerne auch viel von ihm. Etwa, in der Gegenwart zu leben: «Ein Hund hadert weder mit der Vergangenheit noch mit der Zukunft – anders als wir Menschen, die immer irgendwo sind, nur fast nie ganz im Hier und Jetzt», sagt Jordi, die sich nun ebenfalls bloss auf die Gegenwart konzentrieren will.