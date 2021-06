Fussball EM 2021 - Die Kolumne von Sarah Akanji

Eine meiner ersten Erinnerungen an Fussballgrossanlässe sind die Paninibildchen. Wir haben sie zu Primarschulzeiten mit dem Sackgeld gekauft und auf dem Pausenplatz in unserem Heimatdorf Wiesendangen getauscht. Und natürlich die kleinen Turniere in den Pausen, die wir «gamen» nannten, bei welchen der Gewinner oder die Gewinnerin alle gesetzten Bildchen bekam.