Was bleibt? Erinnerungen. Nicht an bessere, aber an andere Zeiten. Abgesehen von Rechtsstreitigkeiten und Konzeptschwächen hat der Zeitgeist der Miss-Schweiz-Wahl den letzten Stecker gezogen. Das Konzept, Frauen aufgrund äusserer Merkmale zu beurteilen und auszuzeichnen, wirkte längst total aus der Zeit gefallen.