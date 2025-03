«Die Nachbarschaft will mich nicht im Haus haben»

Da der Umzug jedoch bereits in zwei Wochen erfolgen sollte und sie ihren aktuellen Mietvertrag in Köln bereits gekündigt hat, spricht vieles für Ersteres. So auch die gemäss ihr getätigte Aussage des Vermieters, dass sie dennoch einziehen könnte. «Er will mich einfach warnen, falls was ist. Nicht, dass er mir dann in drei Monaten die Kündigung geben muss. Und das will er halt eben nicht. Aber wenn ich will, kann ich natürlich trotzdem einziehen.» Wer der Vermieter ist, wollte Mia Madisson Blick nicht verraten. Es konnte darum nicht verifiziert werden, ob ihre Aussagen über ihn der Wahrheit entsprechen.