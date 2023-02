Steffi-Kürvli im Appenzell

«Früher habe ich im Winter fast hier gelebt», sagt die 18-Jährige strahlend und zieht Linnea wieder ein paar Meter an den Stöcken den Berg hoch. Das Elternhaus – Mama Monika ist Skilehrerin – steht ohnehin nur gut einen Kilometer entfernt vom Skilift, in Weissbad AI. Und selbst das Schulhaus schliesst gleich an die Piste an – kein Wunder, verbringt Stefanie einen Grossteil ihrer Kindheit auf dem Schnee. Dass sie den Skisport mit vollem Engagement betreiben möchte, musste Stefanie schon «gspunne früh» entscheiden – in der Primarschule. Denn bereits ab der Sek gings in die Appenzellerland-Sportschule. Da war sie noch ein bisschen unsicher, ob sie wirklich will. Doch später bei der United School of Sports in St. Gallen wars dann klar. Und nun erst recht! «Mir machts einfach sehr viel Freude, aber es ist schon auch mein Ehrgeiz, der mich anspornt.»