Larissa Hodgson – so heisst die neue Schweizer Bachelorette des TV-Senders 3+. In der Jubiläumsstaffel wird die 29-Jährige nicht nur als 10. Rosenkavalierin die grosse Liebe suchen, sondern feiert mit ihrer Teilnahme auch ein Comeback. Denn manche werden sich vielleicht noch erinnern: 2016 wollte sie sich schon einmal vor den Augen des Fernsehpublikums verlieben, damals allerdings auf der anderen Seite, als sie um das Herz von Janosch Nietlispach (34) buhlte. Diesmal will Larissa Hodgson selbst die Rosen verteilen.