Apropos Familie: Du hast ukrainische Wurzeln – wie sehr beschäftigt dich der Krieg momentan? Und unterstützt du deine Familie, die noch in der Ukraine lebt? Wie hilfst du konkret?

Ich denke es ist nicht nur für mich sondern auch für die Menschen in der Ukraine, in Russland und auf der ganzen Welt unverständlich, dass so etwas noch passiert und ein Mensch fähig ist, so etwas anzurichten. Ich habe natürlich noch Verwandte in der Ukraine. Meine Grossmutter konnten wir zu uns in die Schweiz holen, mein Grossvater hat sich aber dazu entschieden in der Ukraine zu bleiben. Die Verwandten, die noch dort sind, geht es halt den Umständen entsprechend gut. Meine Familie und ich unterstützen aber, wo wir können, sei es finanziell oder materiell. Wir haben zum Beispiel auch mega viele Kleider gespendet.