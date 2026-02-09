Die Nominierten der Swiss Music Awards 2026 stehen fest

Die Swiss Music Awards, die grösste Musikveranstaltung der Schweiz, feiern am 19. März 2026 bereits ihre 19. Ausgabe. Auch in diesem Jahr dürfen sich zahlreiche nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler über eine Nominierung freuen. In verschiedenen Kategorien werden die erfolgreichsten, beliebtesten und vielversprechendsten Acts der Musikszene ausgezeichnet.