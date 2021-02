Als Spitzensportlerin lernte ich Techniken zur Resilienz. Kein Hokuspokus, wie Aussenstehende oft meinen, sondern einfache Hacks. Wenn der Stress an Wettkämpfen besonders akut war, wendete ich den #BrainHack «Self Talk» an. Sich das Schlimmste vorzustellen, ist in diesen Momenten toxisch, schliesslich habe ich 18 Jahre trainiert. Also brachte ich mich mit bewussten Selbstgesprächen ins Hier und Jetzt, kommentierte jede noch so einfache Handlung und konnte so den Stress reduzieren. Keine Hexerei und auch im Büro einfach anzuwenden.