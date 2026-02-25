«Die Reise lässt sich nicht rechtfertigen

Musiker Kunz (40) steht mit seinem siebten Studioalbum in den Startlöchern. «Stadt, Land, Fluss, Poet» heisst das Werk, das nach seiner grossen Reise keinen passenderen Namen haben könnte. Unzählige Länder besuchte er mit seiner Familie, die Kinder natürlich immer im Gepäck. Manche Erlebnisse blieben ihm dabei mehr in Erinnerung als andere. «Wo ich eine Träne hätte vergiessen können, war in Indonesien beim Schnorcheln. Die Kinder sind mitgekommen und wir haben zusammen eine riesige Schildkröte gesehen», erzählt er. Für ihn alleine wäre diese tierische Begegnung schon toll gewesen, doch die Tatsache, dass er es mit seinen Kindern erleben durfte, ist für ihn unbezahlbar.