«Die Reise zeigt mir, wie privilegiert wir in der Schweiz leben»

Die Hängematte hängt schief an einer Betonwand. Vorsichtig versucht sich Manuela Frey (29) hineinzulegen. Mit ihren 1,81 Metern passt das Model kaum hinein. Das Tuch schaukelt gefährlich, die langen Beine baumeln über den Rand. «Wow, so könnte ich niemals schlafen», sagt Manuela erstaunt. Neben ihr stehen drei Mädchen, die sie neugierig mustern: Mildred (12), Christin Marisol (9) und Sandy (5). Sie gehören zum indigenen Volk der Maya und sprechen Poqomchí – eine von rund 23 Maya-Sprachen. Doch die Szene ist so komisch, dass alle lachen – eine Sprache, die alle verstehen.