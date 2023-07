Auf den ersten TV-Job als Mutterschaftsvertretung bei Tele Tell folgen weitere Moderationsangebote. «Für mich hat sich bis heute eine Tür nach der anderen aufgetan», sagt Nicole. Sie hat allen Grund, happy zu sein, lernte sie doch durch ihre Arbeit auch ihren Partner Stefan kennen und lieben. Sie und der gelernte Hochbauzeichner, der in Nottwil LU am Sempachersee aufgewachsen ist, sind seit zehn Jahren ein Team – sowohl geschäftlich als auch privat. Stefan besuchte nach der Lehre die Kunstgewerbeschule und bildete sich in Berlin weiter in Sachen Fotografie, Film und Gestaltung. Seit 2013 sind er und Nicole Inhaber einer eigenen Filmproduktionsfirma, produzieren unter anderem Nicoles Sendung «landuf, landab» in eigener Regie für Sat.1 Schweiz.