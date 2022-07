Pfadi zwischen Plüschtier und «Bravo»

Adaja und Atropa, die wie alle hier noch einen bürgerlichen Namen haben, teilen sich ihren Schlafplatz mit zwei weiteren Mädchen – und zwei Jungs. «Zuerst haben wir uns überlegt, ob wir als Absperrung ein Tuch aufhängen sollen», sagt Atropa. Aber mangels Sicherheitsnadeln habe man diesen Plan wieder verworfen. Gewiss besser, denn am Ende interessieren sich in diesem Zelt alle für dasselbe: die neueste «Bravo». Wenn Buben und Mädchen dann lauthals über die Fragen an «Dr. Sommer» kichern («Kann ich ohne Sex schwanger werden?») und gleichzeitig ihren Plüschhund knuddeln, ja, dann spürt man ganz fest, wie sie zwischen Kindsein und Erwachsenwerden mäandern – wie so viele Kinder in diesem Bula.