Es schneit, die Sonne geht unter, ein Gewitter zieht auf: Mit seinen raumgreifenden Installationen lädt Ugo Rondinone (59) das Publikum ein, in seine Kunst und die Elemente einzutauchen. «Cry Me a River» im Kunstmuseum Luzern (bis 20. Oktober 2024) ist eine Retrospektive, die sein vielfältiges Schaffen aus 30 Jahren zeigt. Mit zwei neuen Gemälden, die den Blick auf den Vierwaldstättersee bei Tag und bei Nacht einfangen. Eine Welt, die Rondinone keineswegs fremd ist. Denn der Künstler ist in Brunnen SZ aufgewachsen. Auch wenn er schon Jahrzehnte in New York lebt – in der Schweiz ist der gut gelaunte, charmante und entspannte Künstler immer wieder gern.