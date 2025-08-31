Die Rösterei La Semeuse hat seit 125 Jahren den richtigen Riecher

Phase eins: schnuppern. Der Chef und seine geschmackssicheren Mitarbeiter riechen am Kaffeepulver, das aus zwei verschiedenen Ländern stammt. Schweigend – um sich gegenseitig nicht zu beeinflussen. Phase zwei: Die Tassen werden mit heissem Wasser aufgegossen. Es bildet sich eine Kruste, die Diego Bolaños mit einem Löffel aufbricht. Jetzt können die Tester schlürfen. Lautstark ziehen sie die Flüssigkeit von ihren Löffeln in den Gaumen. Dann spucken sie in ein Kübelchen aus – und spüren dem Nachgeschmack nach. Ziel des Rituals ist es, die Qualität zu sichern und mangelhaften Kaffee zu entdecken, bevor er im Regal eines Ladens landet. Es ist selten, doch es ist auch schon vorgekommen, dass eine Lieferung nach der Degustation abgelehnt werden musste.