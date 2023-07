Die Rückkehr der Tennis-Queen

Der erste Schweizer Superstar

Die Ostschweizerin war ihrer Zeit immer voraus – so weit, dass sie die Schweizer Öffentlichkeit mit ihren Erfolgen leicht überforderte. In einem Land, das vor allem den alpenländischen Stars aus der überschaubaren Skiszene zujubelt und Schwingerkönige zu den Sportlern des Jahres wählt, war man auf einen Superstar in einer Weltsportart nicht gefasst. So sind die Würdigungen und Respekterweisungen, die Hingis in London erfährt, weit grösser als diejenigen in der Schweiz: «Die Engländer haben einen ausgeprägten Sinn für Sportgeschichte», sagt sie. Dieser drückt sich auch auf der hölzernen Ehrentafel im Spielerrestaurant aus, auf welcher der Name Hingis zwischen Steffi Graf und Jana Novotna verewigt ist. 2013 wird sie in die Hall of Fame des internationalen Tennissports aufgenommen, noch niemand aus der Schweiz hat das bisher geschafft. In der Schweiz dagegen schafft sie es nicht einmal in die Vorselektion zur Sportlerin des Jahrhunderts. Und dennoch spürt sie mittlerweile grössere Wertschätzung: «Der Dok-Film des Schweizer Fernsehens vor einem Jahr hat das Bild von mir zum Positiven korrigiert.»