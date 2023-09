Was entscheiden Sie daheim demokratisch?

Ferienpläne werden eingehend diskutiert bevor ein demokratischer Entscheid gefällt wird. So besuchten wir in diesem Sommer die abenteuerlichen Kaukasus-Länder Armenien und Georgien. Dies sind zwei der ältesten christlichen Länder und sie beheimaten bedeutende frühchristliche Klöster.