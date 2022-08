Ist Beatrice Egli mit Florian Silbereisen zusammen?

Florian Silbereisen (41) lud am Samstag, 20. August 2022, beinahe die gesamte Schlagerstar-Szene in seine grosse Show «Die Schlager des Sommers 2022 – Die Märchenschloss-Nacht» ein. Wer dabei natürlich nicht fehlen durfte, ist der Schweizer Schlager-Export Beatrice Egli (34) und ihr wurde in der Sendung eine besondere Ehre zuteil. Der Ex von Helene Fischer wollte nämlich mit Egli ein Duett zum Thema Liebe singen und befeuerte damit schlagartig wieder die Gerüchte um eine Beziehung der beiden, die schon seit längerer Zeit brodeln.