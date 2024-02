Ein gewisses Schmerzlevel hat die Schweizer Sportlerin Romy Tschopp (30) immer. Die Ursache dafür ist ihr Geburtsgebrechen – die Para-Snowboarderin kam mit einem offenen Rücken zur Welt, wobei das Rückenmark verletzt wurde. Das führt zu Nervenschmerzen, die sie in ihren Beinen und Füssen spürt. «Die Schmerzen sind nicht immer schlimm, aber natürlich machen sie mich manchmal wahnsinnig», sagt sie im SI.Talk. Aber: «Ich habe so viel Positives in meinem Leben, dass ich dem negativen Schmerz nicht so viel Aufmerksamkeit schenken will.»