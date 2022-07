Niemand zelebriert den Sommer schöner als Michelle Hunziker

Michelle bleibt am liebsten in Italien

Wenn es um Strände geht, verfolgt Michelle Hunziker eine klare Linie: Zuhause ist es doch am Schönsten! Gut, dass es in Italien eine Menge schöner Spiaggas gibt. Das Meer ist für sie aber weit mehr als nur ein Ort um zu bädelen und um sich zu bräunen, Michelle Hunziker sieht im grossen Blau etwas Mystisches und es regt sie zum Philosophieren an. In einem Insta-Post schreibt sie: «Salz ist etwas Magisches – wir finden es in unseren Tränen und im Meer.»