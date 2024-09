Ganz ausschliessen kann man aber nicht, dass die UNRWA-Gelder noch anders eingesetzt werden.

Nein. Aber was mich stört, ist, dass da ja nur ein Verdacht ist. In der Justiz gilt: Im Zweifel für den Angeklagten. Das Parlament sagt hingegen: Im Zweifel streichen wir das Geld. Das sind die gleichen Leute, die sich mit dem Roten Kreuz brüsten. Wie kann man sich als Mensch bezeichnen, wenn man das Leid der palästinensischen Zivilisten und der Israelis, die massakriert oder als Geiseln genommen wurden, toleriert? Wenn es nur ein Kind zu retten gibt – egal ob in Israel oder Palästina –, dann müssen wir das tun! Was mich auch ärgert: Beim Palästinenserhilfswerk spielt die SVP den Moralapostel. Und just die gleichen Vertreter jubelten letzte Woche an einem Anlass der «Weltwoche» in Zürich dem deutschen Altkanzler Gerhard Schröder zu. Einem Politiker, der offensichtlich mit einem gesuchten Kriegsverbrecher – Wladimir Putin – verbandelt ist.